Порошенко не будет подавать законопроект о равных правах для ЛГБТ. Евродепутата Хармс разыграл пранкер

17 июня, 2018, 21:35

Так она прокомментировала свою телефонную беседу с неизвестным, который выдал себя за главу Администрации президента Украины Игоря Райнина и сообщил, что глава государства якобы намерен на следующей неделе представить проект закона о равных правах

Об этом она написала в Twitter после опровержения Администрацией президента факта звонка к ней.

"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента. Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло повлечь", - добавила евродепутат.

Она подчеркнула, что этот инцидент не влияет на тот факт, что проведенный в воскресенье "Киевпрайд" является значительным успехом для Украины и прогрессом в гражданских правах и равноправия украинцев.

Me &my office have been misinformed systematically about a draft law on same rights fabricated using phone&mail identity and posing as president's chief of staff.This was my own experience with ongoing disinformation war.I am sorry for problems&miscommunication caused. 1/2 — Rebecca Harms (@RebHarms) 17 июня 2018 г.