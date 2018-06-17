 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко не будет подавать законопроект о равных правах для ЛГБТ. Евродепутата Хармс разыграл пранкер


фото: day.kyiv.ua
Так она прокомментировала свою телефонную беседу с неизвестным, который выдал себя за главу Администрации президента Украины Игоря Райнина и сообщил, что глава государства якобы намерен на следующей неделе представить проект закона о равных правах

Об этом она написала в Twitter после опровержения Администрацией президента факта звонка к ней.

"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента. Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло повлечь", - добавила евродепутат.

Она подчеркнула, что этот инцидент не влияет на тот факт, что проведенный в воскресенье "Киевпрайд" является значительным успехом для Украины и прогрессом в гражданских правах и равноправия украинцев.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

17 июня, 2018 воскресенье

16 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать