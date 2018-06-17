Порошенко не будет подавать законопроект о равных правах для ЛГБТ. Евродепутата Хармс разыграл пранкер
Об этом она написала в Twitter после опровержения Администрацией президента факта звонка к ней.
"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента. Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло повлечь", - добавила евродепутат.
Она подчеркнула, что этот инцидент не влияет на тот факт, что проведенный в воскресенье "Киевпрайд" является значительным успехом для Украины и прогрессом в гражданских правах и равноправия украинцев.
Me &my office have been misinformed systematically about a draft law on same rights fabricated using phone&mail identity and posing as president's chief of staff.This was my own experience with ongoing disinformation war.I am sorry for problems&miscommunication caused. 1/2— Rebecca Harms (@RebHarms) 17 июня 2018 г.
- 17 июня 2018 года после завершения "Марша равенства" в Киеве депутат Европейского парламента Ребекка Хармс сообщила, что президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит законопроект о равных правах для ЛГБТ-сообщества.
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