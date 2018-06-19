В Охматдете рассказали о состоянии детей, пострадавших от взрыва "Волги"

19 июня, 2018, 11:55

Все дети, пострадавшие от взрыва в автомобиле в Киеве, находятся в стабильном состоянии, в их выздоровлении наблюдается положительная динамика

Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Охматдет София Кущ, передает "Украинская правда".

"Вчера у мальчика была проведена полная реконструкция глаза. Зрение будет – невысокое, но и за него еще надо будет побороться", – сообщила она о 5-летнем пострадавшем Павле.

У мальчика была сложная ситуация на правом глазу, с левым чуть лучше. Заживления придется ждать минимум полгода. Сейчас Павел находится в реанимации.

"Девушки уже встают. Их перевели в обычную палату. До конца недели еще будут у нас в больнице в динамике", – добавила пресс-секретарь Охматдета.