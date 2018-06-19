В Охматдете рассказали о состоянии детей, пострадавших от взрыва "Волги"
19 июня, 2018, 11:55
Все дети, пострадавшие от взрыва в автомобиле в Киеве, находятся в стабильном состоянии, в их выздоровлении наблюдается положительная динамика
Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Охматдет София Кущ, передает "Украинская правда".
"Вчера у мальчика была проведена полная реконструкция глаза. Зрение будет – невысокое, но и за него еще надо будет побороться", – сообщила она о 5-летнем пострадавшем Павле.
У мальчика была сложная ситуация на правом глазу, с левым чуть лучше. Заживления придется ждать минимум полгода. Сейчас Павел находится в реанимации.
"Девушки уже встают. Их перевели в обычную палату. До конца недели еще будут у нас в больнице в динамике", – добавила пресс-секретарь Охматдета.
- Напомним, происшествие случилось 14 июня в Святошинском районе столицы по ул. Чернобыльской. В "Волге" взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет.
- Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, трое детей сразу после взрыва находились в стабильном состоянии, один ребенок находился в коме.
- Владельца "Волги", в которой произошел взрыв, задержали в Ровенской области. Им оказался бывший участник Антитеррористической операции на Донбассе.
- Киевский городской голова Виталий Кличко после взрыва в Святошино поручил обследовать территории во всех районах столицы с целью выявления старых брошенных автомобилей.
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