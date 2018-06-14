Взрыв автомобиля в Киеве: Супрун рассказала о состоянии пострадавших детей

14 июня, 2018, 19:55

Состояние трех детей, пострадавших в результате взрыва автомобиля в Киеве, стабильно, один ребенок находится в коме

Об этом в Twitter сообщила и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Четверо детей, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако одна в тяжелом состоянии - пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь. — Ульяна Супрун (@usuprun) 14 июня 2018 г.