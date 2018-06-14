Взрыв автомобиля в Киеве: Супрун рассказала о состоянии пострадавших детей
14 июня, 2018, 19:55
Состояние трех детей, пострадавших в результате взрыва автомобиля в Киеве, стабильно, один ребенок находится в коме
Об этом в Twitter сообщила и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Четверо детей, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако одна в тяжелом состоянии - пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь.— Ульяна Супрун (@usuprun) 14 июня 2018 г.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева на ул. Чернобыльской, 4/56 произошел взрыв в припаркованном автомобиле.
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