В Киеве от взрыва пострадали 4 ребенка

14 июня, 2018, 17:47

В Святошинском районе столицы в результате взрыва пострадали четверо детей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Святошинском районе столицы в результате взрыва пострадали четверо детей. Среди них мальчик 6 лет, две девочки по 9 лет и 12-летняя девочка. По словам свидетелей, дети, играя во дворе возле брошенной машины марки "Волга", залезли в нее и достали оттуда коробку.

Малышня открыла коробку, и произошел страшный взрыв, от которого несовершеннолетних разбросало на несколько метров. Всех забрали в реанимацию. Погибших нет, но некоторые из детей находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работают взрывотехники.

Свидетели рассказали, что после взрыва к детям подбежали двое ребят. Девочек оттащили в разные стороны, чтобы они не видели друг друга и не боялись, ведь обе были в крови. Мальчик же лежал на земле без сознания, но дышал. У него обнаружили тяжелые ранения: все тело было иссечено. У него были рваные раны рук, ног, паха, живота и головы.