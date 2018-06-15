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После взрыва в Святошино Киев проверят на наличие брошенных авто

Киевский городской глава Виталий Кличко после взрыва в Святошино поручил обследовать территории во всех районах столицы с целью выявления старых брошенных автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Главы РГА должны обеспечить проверку балансовых территорий на предмет обнаружения старых брошенных автомобилей в срок до 2 июля. Ответственным за это назначен заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

В частности, глава Святошинской районной администрации Владимир Каретко уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации и поручил немедленно обследовать балансовые территории.

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