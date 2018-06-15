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Задержан владелец "Волги", от взрыва которой в Киеве пострадали дети

Полиция задержала владельца "Волги", от взрыва которой в Киеве пострадали четверо детей

Об этом сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Владельца машины задержали в Ровенской области.

"В Киеве, вчера - дети лезут в припаркованный на улице автомобиль "Волга", открывают бардачок - раздается взрыв - вокруг кровь - четверо детей 10-12 лет - ранены - один не приходит в сознание. Владелец "Волги", скорее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины. По факту взрыва - убежал. Сейчас задержанный полицией в Ровенской области", - написал Аваков.

  • Напомним, происшествие случилось 14 июня в Святошинском районе столицы по ул. Чернобыльской. В "Волге" взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет.
  • Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, трое детей в стабильном состоянии, один ребенок находится в коме.
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