Порошенко внес в Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда

19 июня, 2018, 09:23

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда"

Об этом сообщает пресс-центр администрации президента.

Соответствующий документ глава государства определил как неотложный для внеочередного рассмотрения украинского парламента.

"Цель проекта закона - выполнение требований Конституции Украины, Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда", - пояснили в ведомстве.

Напомним, 14 июня Порошенко, в соответствии с процедурой, определенной ч. 2 ст. 125 Конституции Украины, направил в Высший совет правосудия законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

Согласно Конституции, суды в Украине создают и ликвидируют законы, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВРУ, после чего Верховная Рада должна поддержать соответствующий законопроект.

Отметим, вчера Высший совет правосудия поддержала этот законопроект, подготовленный президентом.