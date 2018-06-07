Рада одобрила создание Антикоррупционного суда, учтя поправку по поводу международных экспертов

7 июня, 2018, 13:30

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти

За соответствующее решение отдали голоса 315 депутатов, сообщает Еспресо.TV.

Законопроект предлагает определить Антикоррупционный суд постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства. Целью этого суда станет осуществление правосудия для защиты граждан и государства от коррупции.

Действие Антикоррупционного суда будет распространяться на всю территорию Украины, он будет рассматривать дела как суд первой и апелляционной инстанции. При этом палат Высшего антикоррупционного суда, отдельных его судей в разных населенных пунктах устанавливать не будут.

Перед голосованием депутаты также одобрили и последнюю поправку, которая была согласована международными партнерами и президентом Петром Порошенко по поводу общественного совета международных экспертов.

Согласно поправке, кандидатов в Антикоррупционный суд будут выбирать на специальном совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины и общественного совета международных экспертов. Решение о соответствии такого кандидата этим критериям принимается большинством от общего состава Высшей квалификационной комиссии и членов общественного совета международных экспертов при условии, что за него проголосовали не менее половины международных экспертов.

Судьи будут назначаться в Антикоррупционный суд согласно результатам конкурса.

Тем временем глава Антикоррупционного суда будет избираться на должность путем собрания судей этого суда. Он должен быть гражданином Украины не моложе 35 лет, иметь стаж работы на должности судьи не менее 5 лет или иметь ученую степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет, или иметь опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения как минимум 7 лет.

Также для содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда сроком на шесть лет ею образуется Общественный совет международных экспертов, который является ее вспомогательным органом.

"Общественный совет международных экспертов состоит из не более семи членов, которые назначаются Высшей квалификационной комиссией судей Украины сроком на два года и могут быть назначены повторно исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины", - говорится в пояснительной записке.

Отметим, согласно прогнозам генпрокурора Юрия Луценко, суд должен начать свою работу в начале 2019 года.