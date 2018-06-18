Высший совет правосудия поддержала закон об Антикоррупционном суде

18 июня, 2018, 14:46

Высший совет правосудия поддержала подготовленный президентом проект Закона Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда"

Об этом говорится на сайте Судебной власти Украины.

15 июня 2018 года из Администрации Президента Украины поступило письмо с просьбой сообщить позицию Высшего совета правосудия относительно проекта Закона Украины “Об образовании Высшего антикоррупционного суда”.

ОРУ во время заседания 18 июня 2018 года рассмотрела вопрос о консультации о создании Высшего антикоррупционного суда.

"Заслушав Главу Высшего совета правосудия Бенедисюка Игоря Михайловича, Высший совет правосудия решил поддержать подготовленный Президентом Украины проект Закона Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.