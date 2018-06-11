Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Документ глава государства подписал во время встречи со студентами Украинской Академии лидерства.
"Сегодня в этот исторический день - годовщину безвиза - подписываю Закон "О Высшем антикоррупционном суде". Это - ключевая веха завершение создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти.
Впоследствии глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что "с большим удовольствием и радостью" узнал о принятии этого закона. По его словам, закон соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.
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