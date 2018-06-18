В Москве задержали актеров, которые раздавали листовки в поддержку Сенцова

18 июня, 2018, 23:14

В центре Москвы задержали актеров Teaтра.doc, которые раздавали на улице листовки в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом сообщает российская "Новая газета".

Актеры и активисты раздавали информационные листовки на английском и испанском языках, в которых рассказывалось о Сенцове и причинах его преследования.

На участников акции составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КАП России). Через некоторое время у них отобрали листовки и отпустили из отделения полиции.