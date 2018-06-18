В Москве задержали актеров, которые раздавали листовки в поддержку Сенцова
18 июня, 2018, 23:14
В центре Москвы задержали актеров Teaтра.doc, которые раздавали на улице листовки в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова
Об этом сообщает российская "Новая газета".
Актеры и активисты раздавали информационные листовки на английском и испанском языках, в которых рассказывалось о Сенцове и причинах его преследования.
На участников акции составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КАП России). Через некоторое время у них отобрали листовки и отпустили из отделения полиции.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
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