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Украина передала генсеку ООН список политзаключенных, которых удерживает Россия

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал список украинских политических заключенных генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу

Об этом Ельченко написал на своей странице в сети Twitter.

"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генеральному секретарю ООН", - написал он.

Ельченко подчеркнул, что представительство Украины в ООН не намерен прекращать давление на Россию и делает все возможное для освобождения политзаключенных.

  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • Омбудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
  • 18 июня Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили в украинцу Роману Сущенко и других политзаключенных, содержащихся в Лефортово.
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