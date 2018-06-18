Украина передала генсеку ООН список политзаключенных, которых удерживает Россия

18 июня, 2018, 21:29

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал список украинских политических заключенных генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу

Об этом Ельченко написал на своей странице в сети Twitter.

"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генеральному секретарю ООН", - написал он.

Ельченко подчеркнул, что представительство Украины в ООН не намерен прекращать давление на Россию и делает все возможное для освобождения политзаключенных.