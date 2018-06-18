Украина передала генсеку ООН список политзаключенных, которых удерживает Россия
18 июня, 2018, 21:29
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал список украинских политических заключенных генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу
Об этом Ельченко написал на своей странице в сети Twitter.
"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генеральному секретарю ООН", - написал он.
Ельченко подчеркнул, что представительство Украины в ООН не намерен прекращать давление на Россию и делает все возможное для освобождения политзаключенных.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- Омбудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
- 18 июня Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили в украинцу Роману Сущенко и других политзаключенных, содержащихся в Лефортово.
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