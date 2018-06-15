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Таможенная политика Трампа представляет риск для мировой экономики, - МВФ


фото: REUTERS
Новая таможенная политика администрации президента США Дональда Трампа повредит мировой экономике

Об этом говорится в отчете МВФ, передает DW.

Директор Фонда Кристин Лагард отметила, что в торговых войнах нет победителей, с обеих сторон, как правило, только проигравшие".

Она призвала США воздержаться от введения штрафных пошлин, решать торговые споры переговорами и не прибегать к принципу "око за око". В случае введения 25-процентной пошлины на товары из Китая, прогнозирует МВФ, Вашингтон запустит "цикл ударов в ответ" и повредит на мировые цепи поставок.

Американский Минфин в свою очередь ответил, что его политика "приведет к более устойчивому экономическому росту". МВФ взамен ожидает падения темпов экономики США вплоть до 1,4 процента в 2023 году против 2,9 процента в этом году.

  • США с 1 июня вводят жесткие пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза.
  • В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.
  • В США заявили, что именно европейская сторона попросила отложить введение пошлин для того, чтобы выработать и представить свои предложения по этому вопросу.
  • 4 июня заместитель министра экономического развития Наталья Микольская прибыла в США, чтобы обсудить исключение украинской металлургической продукции из-под ограничительных мер.
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