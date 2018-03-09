США ввели пошлину на импорт стали и алюминия
Как сообщает пресс-служба Белого дома, пошлина введена для продукции всех стран, за исключением Канады и Мексики. Для этих стран предусмотрено исключение сроком на 30 дней с опцией пролонгации.
Однако, в случае провала переговоров об обновленном договоре о свободной торговле с Канадой и Мексикой, льготы для них отменят.
По мнению Трампа, пошлина поможет возрождению сталелитейной промышленности США и увеличению рабочих мест в отрасли.
Страны ЕС и МВФ уже раскритиковали новую пошлину США, заявив, что оно спровоцирует торговые войны.
Отметим, что против новой пошлины выступил главный советник Трампа по экономике Гэри Кон, который 7 марта объявил о своей отставке.
Как пишет Financial Times, администрация Трампа планирует не ограничиваться пошлинами на сталь, которые мало затрагивают основного экономического конкурента США - Китай - и в ближайшее время введет ограничения на инвестиции в Поднебесную. В частности, ограничение будет введено из-за нарушения Китаем интеллектуальной собственности.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин даст "оправданный и необходимый ответ" на американские ограничительные меры.
- Напомним, Трамп также пригрозил ввести пошлину на европейские автомобили.
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