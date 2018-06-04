Украина попросит США исключить ее из-под действия пошлин на алюминий и сталь
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"4 июня Наталия Никольская находится с рабочим в Соединенных Штатах Америки. Главная тема запланированных двусторонних встреч - исключение из-под действия введенных США ограничительных мер украинской металлургической продукции", - говорится в сообщении.
Заместитель министра проведет встречи с представителями Министерства торговли, Государственного департамента и Офиса Торгового представителя США.
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Министерство отмечает, что экспорт товаров в США в первом квартале 2018 составил $218,9 млн и вырос на $25,6 млн. В течение последнего года в США было экспортировано украинской металлопродукции на $175,6млн. Это плоский и сортовой прокат, трубная продукция, полуфабрикаты из стали.
- США с 1 июня вводят жесткие пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза.
- В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.
- В США заявили, что именно европейская сторона попросила отложить введение пошлин для того, чтобы выработать и представить свои предложения по этому вопросу.
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