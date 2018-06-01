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США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики

США с 1 июня вводят жесткие пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза

Об этом заявил американский министр торговли Уилбур Росс, пишет Reuters.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения переговоров как с Канадой и Мексикой, с одной стороны, так и с Европейской комиссией, с другой стороны, потому что есть другие вопросы, которые нам нужно решить", - сказал он.

Росс не уточнил, что ЕС, Канада и Мексика могут сделать, чтобы отменить тарифы.

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  • В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.
  • В США заявили, что именно европейская сторона попросила отложить введение пошлин для того, чтобы выработать и представить свои предложения по этому вопросу.
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