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Освобожденным из плена украинцам начали выплачивать единовременную помощь, - Геращенко


фото: 5.ua
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц начало выплаты одноразовой денежной помощи освобожденным из ОРДЛО украинцам

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко поздравила президента, МИД, правительство и парламент и поблагодарила за работу, которая привела к поддержке Европарламентом выделения Украине макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

"Еще одна важная для меня новость: МинТОТ начало единовременные выплаты освобожденным в декабре заложникам", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.
  • В числе украинский, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
  • Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
  • На заседании гуманитарной группы в Минске заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко предложила обменять 23 россиян на украинских заложников, однако не получила от Москвы ответа.
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