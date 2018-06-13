Освобожденным из плена украинцам начали выплачивать единовременную помощь, - Геращенко

13 июня, 2018, 16:03

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц начало выплаты одноразовой денежной помощи освобожденным из ОРДЛО украинцам

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко поздравила президента, МИД, правительство и парламент и поблагодарила за работу, которая привела к поддержке Европарламентом выделения Украине макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

"Еще одна важная для меня новость: МинТОТ начало единовременные выплаты освобожденным в декабре заложникам", - говорится в сообщении.