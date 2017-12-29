В плену боевиков на Донбассе остается 108 украинцев, - Грицак

29 декабря, 2017, 08:46

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в плену у боевиков остаются 108 украинцев

Об этом он сообщил в эфире "ТРК-Украина", передает "Укринформ".

"Надеюсь, что обмен состоится в ближайшие сроки. По данным СБУ, в плену находятся 108 человек", - заявил Грицак.

Он также отметил, что другая сторона подтверждает наличие 94 пленных.

Кроме того Грицак отметил, что 402 человека считаются пропавшими без вести. В этой связи он отметил, что после реабилитации освобожденных из плена, СБУ проведет с ними встречи на которых намерен что-то узнать, в частности, о возможном местонахождении тех, кто считается пропавшим.

Читайте также: Объятия и счастливые улыбки. Как встречали освобожденных из плена украинских героев: Фоторепортаж