В плену боевиков на Донбассе остается 108 украинцев, - Грицак
29 декабря, 2017, 08:46
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в плену у боевиков остаются 108 украинцев
Об этом он сообщил в эфире "ТРК-Украина", передает "Укринформ".
"Надеюсь, что обмен состоится в ближайшие сроки. По данным СБУ, в плену находятся 108 человек", - заявил Грицак.
Он также отметил, что другая сторона подтверждает наличие 94 пленных.
Кроме того Грицак отметил, что 402 человека считаются пропавшими без вести. В этой связи он отметил, что после реабилитации освобожденных из плена, СБУ проведет с ними встречи на которых намерен что-то узнать, в частности, о возможном местонахождении тех, кто считается пропавшим.
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- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.
- Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
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