74 украинца едут домой: на Донбассе завершили обмен пленными
27 декабря, 2017, 16:42
На Донбассе завершился обмен пленными между украинской стороной и боевиками
Об этом на своей странице в Facebook написала представитель президента в Верховной Раде, депутат от БПП Ирина Луценко.
"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой", - подчеркнула она.
- 27 декабря около двух часов дня на Донбассе согласовали список обмена пленными.
- В Украину вернулись уже 16 пленных из "ЛНР". Среди них ультрас, контрактник и блогер.
- Ранее стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.
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