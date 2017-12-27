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74 украинца едут домой: на Донбассе завершили обмен пленными


фото: REUTERS
На Донбассе завершился обмен пленными между украинской стороной и боевиками

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель президента в Верховной Раде, депутат от БПП Ирина Луценко.

"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой", - подчеркнула она.

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