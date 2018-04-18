Кремль проигнорировал предложение обменять 23 россиян на украинских заложников, - Геращенко
Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.
На заседании гуманитарной группы в Минске Геращенко обратилась к координатору ОБСЕ Тони Фришу и представителям РФ с просьбой использовать свое влияние, чтобы разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированных территориях воинов, которые уже несколько лет находятся в тюрьмах ОРДЛО и о которых нет никакой информации, о местонахождении которых нам не сообщают, удержание которых не подтверждают.
"Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности, в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение. Вместо этого, представители ОРДЛО продолжают включать этих россиян в свои списки как "ополченцев - жителей молодых республик". РФ пока что не проявляет никакого интереса к своим гражданам, засланным в Украину", - отметила Геращенко.
Она добавила, что в вопросе освобождения заложников украинская сторона пока не имеет прогресса.
"Нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним информацию, зато упорно требуют отдать "беркутовцев" и других, непричастных к положениям Минских соглашений. Поэтому здесь будем продолжать работу для поиска компромисса и сближения позиции для результата", - подытожила заместитель председателя Рады.
- Напомним, 27 декабря прошлого года на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
- Освобожденным из плена выплатят по 100 тыс. грн, но списки перед этим согласуют с СБУ.
- 2 марта из российского плена освободили украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.
- В марте Геращенко заявила, что вопрос относительно освобождения украинцев из российского плена серьезно осложняется на фоне задержания участника переговоров с боевиками об обмене Владимира Рубана и возможного планирования нардепом Надеждой Савченко теракта в Раде.
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