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Кремль проигнорировал предложение обменять 23 россиян на украинских заложников, - Геращенко


фото: Facebook
Украина до сих пор не получила от России ответа на предложение обменять 23 россиян на удерживаемых в РФ украинцев

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

На заседании гуманитарной группы в Минске Геращенко обратилась к координатору ОБСЕ Тони Фришу и представителям РФ с просьбой использовать свое влияние, чтобы разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированных территориях воинов, которые уже несколько лет находятся в тюрьмах ОРДЛО и о которых нет никакой информации, о местонахождении которых нам не сообщают, удержание которых не подтверждают.

"Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности, в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение. Вместо этого, представители ОРДЛО продолжают включать этих россиян в свои списки как "ополченцев - жителей молодых республик". РФ пока что не проявляет никакого интереса к своим гражданам, засланным в Украину", - отметила Геращенко.

Она добавила, что в вопросе освобождения заложников украинская сторона пока не имеет прогресса.

"Нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним информацию, зато упорно требуют отдать "беркутовцев" и других, непричастных к положениям Минских соглашений. Поэтому здесь будем продолжать работу для поиска компромисса и сближения позиции для результата", - подытожила заместитель председателя Рады.

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