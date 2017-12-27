Названы имена украинцев, освобожденных из плена боевиков

27 декабря, 2017, 18:51

В числе 74 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Так, домой возвращаются бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года., нацгвардеец Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам и который перенес страшные пытки, легендарные "киборги" Александр Морозов и Иван Ляса, находившиеся в заложниках еще дольше - с обороны Донецкого аэропорта.

Также удалось освободить военнослужащих Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых ранеными боевики схватили в период с конца 2014 до начала 2016 во время сложных боевых действий на фронте.

Среди освобожденных также - легендарный историк и религиовед, за которого боролись много людей со всего мира, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов Игорь Козловский. Кроме того освобожден общественный активист и волонтер Владимир Фомичев.

Также среди освобожденных - Абрамов А. А., Арбузов А. И., Ахмеров А. А., Бердник Д. А., Белов Ю. С., Бучок В. М., Гаевая Г. Л., Гашпор К. В., Голиков А. А., Даркин А. В., Казначеев Е. Г., Кононенко Е. М., Кононенко. М., Костенников А. Т., Канарский Е. Г., Коць Л. Г., Кусков А. А., Левашов Д. А., Любчук В. П., Неделяев Е. В., Недосекин В. Б., Новицкий А. С., Овчаренко В. В., Политова А. П., Попов А. В., Радулов С. М., Сапожников И. В., Симоненко Е. В., Сычев Л. М., Синченко Г. А., Соболев М. В., Старченко С. И., Тиренко И. В., Храмих А. М., Чмерук А. В., Чулга А. М., Швайко В. Ю., Яковенко И. С., Бессараб А. Ф., Шишечка В. М., Иовов М. М., Кушпиль А. А., Петрачкова Е. Г., Радовец В. Н., Юрбаш П. В., Богдан В. С., Віндюк А. В., Гладкий С. В. и другие.