Европарламент может призвать к бойкоту ЧМ-2018

11 июня, 2018, 16:38

Резолюция Европарламента по правам человека в России, вероятно, будет содержать призыв к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" и Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент, вероятно, призывает к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира 2018 в резолюции о правах человека в России, которая должна быть принята 14 июня", - написал Йозвяк.

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The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 июня 2018 г.

Напомним, нынешний Чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.

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