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Европарламент может призвать к бойкоту ЧМ-2018


фото: completesportsnigeria
Резолюция Европарламента по правам человека в России, вероятно, будет содержать призыв к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" и Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент, вероятно, призывает к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира 2018 в резолюции о правах человека в России, которая должна быть принята 14 июня", - написал Йозвяк.

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Напомним, нынешний Чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.

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