Европарламент может призвать к бойкоту ЧМ-2018
Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" и Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Европейский парламент, вероятно, призывает к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира 2018 в резолюции о правах человека в России, которая должна быть принята 14 июня", - написал Йозвяк.
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The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 июня 2018 г.
Напомним, нынешний Чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предостерегла футбольных болельщиков от поездки на Чемпионат мира в России.
ФИФА не разрешила открыть в Крыму фан-зоны ЧМ-2018.
Президент Финляндии заявил, что не поедет в Россию на ЧМ-2018.
На концерте к ЧМ-2018 в Москве будут выступать некоторые украинские группы.
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