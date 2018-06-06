Facebook забанил художника, создавшего выразительные иллюстрации ЧМ в России

6 июня, 2018, 19:12

Соцсеть Facebook забанила украинского художника Андрея Ермоленко из-за жалоб пользователей

Об этом сообщили друзья художника в Facebook.

6 июня страницу украинского художника, иллюстратора и дизайнера Андрея Ермоленко забанили.

"К сожалению, Facebook в нашем регионе контролируют сами знаете кто. Кто имеет возможность напишите пару теплых слов с требованием освободить от бана нашего талантливого художника ", - призвал пользователь Максим Соловьев.

Активисты уверены, что причиной "бана" стали многочисленные жалобы "московских ботов". Поэтому они просят написать в администрацию соцсети с требованием восстановить его страницу.

"Прошу вас помочь выйти ему из бана, для этого нужно сделать следующее: нажать на иконку" знак ", выбрать функцию" сообщить о проблеме "и вариант" что-то не работает ". Далее выбрать" причина "," другое "и" вставить текст ", - рассказывает Никита Титов.

Напомним, художник из Киева Андрей Ермоленко нарисовал альтернативные плакаты Чемпионата по футболу, который состоится в России летом 2018 года.

Художник выложил в Facebook несколько фотографий, где изобразил, в частности, катастрофу рейса MH-17, пытки полицейских и окровавленный талисман российского чемпионата "забиваку".