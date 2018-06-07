Президент Финляндии не поедет в Россию на ЧМ-2018

7 июня, 2018, 12:34

Президент Финляндии Саули Ниинистьо не собирается посещать Чемпионат мира по футболу, который начнется в России 14 июня

Об этом сообщает Yle.

Одновременно Ниинистьо отметил, что речь идет не о бойкоте, поскольку он не верит в спортивные бойкоты.

"Связанные со спортом бойкоты, вытекающие из политической ситуации, не создают убедительного впечатления. В то же время, по поводу нынешней ситуации, федеральный канцлер Меркель и президент Макрон недавно встречались с президентом Путиным в Санкт-Петербурге. Это все же немного влияет на оценку ситуации", - сказал президент Финляндии.

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Ниинистьо также высказал мнение о том, что недавняя встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России в Санкт-Петербурге имеет большое влияние.