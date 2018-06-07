 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Президент Финляндии не поедет в Россию на ЧМ-2018


фото: delfi
Президент Финляндии Саули Ниинистьо не собирается посещать Чемпионат мира по футболу, который начнется в России 14 июня

Об этом сообщает Yle.

Одновременно Ниинистьо отметил, что речь идет не о бойкоте, поскольку он не верит в спортивные бойкоты.

"Связанные со спортом бойкоты, вытекающие из политической ситуации, не создают убедительного впечатления. В то же время, по поводу нынешней ситуации, федеральный канцлер Меркель и президент Макрон недавно встречались с президентом Путиным в Санкт-Петербурге. Это все же немного влияет на оценку ситуации", - сказал президент Финляндии.

Читатйте также. "Казак берет все, что плохо лежит": президент Финляндии об агрессии России

Ниинистьо также высказал мнение о том, что недавняя встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России в Санкт-Петербурге имеет большое влияние.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июня, 2018 четверг

больше новостей

7 июня, 2018 четверг

6 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать