"Если вас схватят, не сможем отправить консула", - Геращенко предостерегла фанатов от ЧМ в России

4 июня, 2018, 14:58

Вице-спикер Верховной Рады Ирины Геращенко призвала фанатов отказаться от Чемпионов мира по футболу в России из-за угрозы жизни

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Позвольте обратиться ко всем украинцам - тех 5 тысячам украинцев, о которых говорят, что они якобы купили билеты на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессора, где вас могут схватить, задержать - и потом украинская власть будет часто бессильна даже прислать к вам консулов", - заявила она.

Она добавила, что не стоит "ни гривней, ни рублем" поддерживать то, что происходит в России. Она также призвала нардепов апеллировать ко всем международным структурам с двумя требованиями. Первых, это давление на Путина, чтобы к Чемпионату мира по футболу были освобождены политзаключенные и заложники.

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А второе - допуск Международного комитета Красного креста и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой ко всем тюрьмам, в том числе и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, и к украинским политзаключенным в России.