Украинские группы выступят в Москве на концерте в честь ЧМ-2018

8 июня, 2018, 12:58

Двое украинских групп - Viu Viu и MARUV выступят на концерте к Чемпіоноту мира по футболу "Moscow football fest"

Концерт состоится в Москве и Воробьевых горах.

Viu Viu - молодой дуэт из Киева. MARUV - группа из Харькова, ныне тоже живут в столице.

7 июня MARUV опубликовали сообщение с анонсом выступления в Москве, под которым музыкантов осудили их сторонники.

Народный депутат Борислав Береза на своей странице в "Facebook" пошутил по поводу выступления украинских музыкантов в России.

"Я горжусь этими двумя украинскими музыкальными группами, которые решили принять участие в борьбе с путинским режимом. Они смогли стать участниками Московского Футболфеста и, воспользовавшись этим прикрытием, согласились провезти нужную экипировку, деньги и определенную технику для силовых актов проукраинских активистов, которые находятся в России", - написал Береза.