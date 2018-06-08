Украинские группы выступят в Москве на концерте в честь ЧМ-2018
Концерт состоится в Москве и Воробьевых горах.
Viu Viu - молодой дуэт из Киева. MARUV - группа из Харькова, ныне тоже живут в столице.
7 июня MARUV опубликовали сообщение с анонсом выступления в Москве, под которым музыкантов осудили их сторонники.
Народный депутат Борислав Береза на своей странице в "Facebook" пошутил по поводу выступления украинских музыкантов в России.
"Я горжусь этими двумя украинскими музыкальными группами, которые решили принять участие в борьбе с путинским режимом. Они смогли стать участниками Московского Футболфеста и, воспользовавшись этим прикрытием, согласились провезти нужную экипировку, деньги и определенную технику для силовых актов проукраинских активистов, которые находятся в России", - написал Береза.
- Напомним, ФИФА запретила российской певице Юлии Чичериной выступать на фестивале во время ЧМ-2018 из-за поддержки террористов "ЛНР / ДНР".
- В России на фестивале "Дикая мята 2018" собираются выступить украинские артисты YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало".
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