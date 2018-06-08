Омбудсмен призвала Кличко урегулировать ситуацию с погромом ромского табора в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
Денисова направила обращение к министру внутренних дел Украины с просьбой дать оценку действиям радикалов относительно временного поселения цыган в Голосеевском парке и принять соответствующие меры реагирования.
Омбудсмен обратилась к председателю КГГА Виталию Кличко с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых для урегулирования проблемных вопросов ромских таборов в Киеве.
"Людмила Денисова обеспокоена тенденцией к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям ромского национального меньшинства. Так, на контроле Уполномоченного продолжает находиться производство в отношении сожжения радикально настроенными лицами табора ромов на Лысой горе в Киеве, во Львове и на Тернопольщине", - говорится в сообщении.
Уполномоченный также обратился к главе Нацполиции с просьбой принять меры для обеспечения эффективного, объективного и беспристрастного расследования нападений на временные поселения ромов в городах Киеве, Львове и Тернополе, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости.
Кроме того, Денисова просит принять неотложные меры по предупреждению погромов ромских поселений. В частности, провести профилактическую работу с представителями радикально настроенных организаций, которые публикуют в сети Интернет призывы к дискриминации, угрозы физической расправы и уничтожения имущества ромов.
- Ранее 22 апреля националисты разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки.
- Полиция открыла уголовное дело относительно нападения на лагерь цыган в Киеве.
- 10 мая во Львовской области неподалеку от поселка Рудное неизвестные сожгли цыганский табор.
- По факту пожара в стихийном поселении на Львовщине правоохранители открыли уголовное производство.
- В Тернополе вечером 22 мая группа злоумышленников напала на лагерь цыган.
- Также 7 июня в Киеве представители Национальных дружин демонтировали лагерь ромов на территории национального природного парка "Голосеевский".
- В тот же день один из таборов цыган по улице академика Палладина в Киеве покинул это место после визита полусотни активистов.
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