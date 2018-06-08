Омбудсмен призвала Кличко урегулировать ситуацию с погромом ромского табора в Киеве

8 июня, 2018, 16:42

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась МВД, КГГА и Нацполицию относительно ситуации с погромами лагерей ромов в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Денисова направила обращение к министру внутренних дел Украины с просьбой дать оценку действиям радикалов относительно временного поселения цыган в Голосеевском парке и принять соответствующие меры реагирования.

Омбудсмен обратилась к председателю КГГА Виталию Кличко с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых для урегулирования проблемных вопросов ромских таборов в Киеве.

"Людмила Денисова обеспокоена тенденцией к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям ромского национального меньшинства. Так, на контроле Уполномоченного продолжает находиться производство в отношении сожжения радикально настроенными лицами табора ромов на Лысой горе в Киеве, во Львове и на Тернопольщине", - говорится в сообщении.

Уполномоченный также обратился к главе Нацполиции с просьбой принять меры для обеспечения эффективного, объективного и беспристрастного расследования нападений на временные поселения ромов в городах Киеве, Львове и Тернополе, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости.

Кроме того, Денисова просит принять неотложные меры по предупреждению погромов ромских поселений. В частности, провести профилактическую работу с представителями радикально настроенных организаций, которые публикуют в сети Интернет призывы к дискриминации, угрозы физической расправы и уничтожения имущества ромов.