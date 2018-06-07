В Киеве демонтировали еще один лагерь цыган
Об этом рассказали в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Киеве.
Накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение о незаконном поселении за автозаправкой в Святошинском районе. Заявитель жаловался, что жители поселения не реагируют на замечания и бросают камни.
Полиция прибыла на место событий по вызову. Патрульные пообщались с администратором заправки, который сообщил, что никаких конфликтов не было.
А утром в полицию поступил еще один вызов уже от представителя размещенного там временного поселения о том, что им грозит опасность. На место происшествия прибыли сотрудники Святошинского райуправления полиции, которые обнаружили там стихийное поселение, в котором проживали около 50 человек.
Представители поселения попросили обеспечить правопорядок, пока они соберут вещи и поедут домой.
На место событий приехали 50 активистов. На это время жители покинули временное поселение. Лесники вместе с работниками национального природного парка разбирают временные сооружения.
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