В Киеве демонтировали еще один лагерь цыган

7 июня, 2018, 22:14

7 июня один из лагерей цыган по улице академика Палладина в Киеве покинул это место после визита полусотни активистов

Об этом рассказали в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Киеве.

Накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение о незаконном поселении за автозаправкой в Святошинском районе. Заявитель жаловался, что жители поселения не реагируют на замечания и бросают камни.

Полиция прибыла на место событий по вызову. Патрульные пообщались с администратором заправки, который сообщил, что никаких конфликтов не было.

А утром в полицию поступил еще один вызов уже от представителя размещенного там временного поселения о том, что им грозит опасность. На место происшествия прибыли сотрудники Святошинского райуправления полиции, которые обнаружили там стихийное поселение, в котором проживали около 50 человек.

Представители поселения попросили обеспечить правопорядок, пока они соберут вещи и поедут домой.

На место событий приехали 50 активистов. На это время жители покинули временное поселение. Лесники вместе с работниками национального природного парка разбирают временные сооружения.