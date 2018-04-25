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Полиция открыла дело по нападению на лагерь цыган на Лысой горе

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на лагерь цыган на Лысой горе в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

25 апреля в сети появилось видео, как неизвестные прогнали цыган из лагеря на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.

Опубликованное видео стало основанием для немедленного открытия уголовных производства по статье "Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "Хулиганство".

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться в столичную полицию для дачи показаний.

 
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