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В Киеве националисты разогнали лагерь цыган на Лысой горе и сожгли их палатки

Представители националистической организации С14 прогнали цыган из лагеря на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи

Об этом сообщил координатор организации Сергей Мазур в субботу в Facebook.

19 апреля он опубликовал пост о том, что "С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево очередной раз предъявили ультиматум покинуть запретную территорию парка до завтра".

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"В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона", - добавил активист.

21 апреля он написал, что лишь часть цыган покинула лагерь в парке после этого ультиматума.

"Но после убедительных законных аргументов остальные тоже решили пойти с запрещенной территории", - добавил Мазур.

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"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - сообщил он.

По словам представителя С14, на следующей неделе планируются также другие рейды против "незаконных проявлений" ромов.

 

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