В Киеве националисты разогнали лагерь цыган на Лысой горе и сожгли их палатки

22 апреля, 2018, 10:49

Представители националистической организации С14 прогнали цыган из лагеря на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи

Об этом сообщил координатор организации Сергей Мазур в субботу в Facebook.

19 апреля он опубликовал пост о том, что "С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево очередной раз предъявили ультиматум покинуть запретную территорию парка до завтра".

"В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона", - добавил активист.

21 апреля он написал, что лишь часть цыган покинула лагерь в парке после этого ультиматума.

"Но после убедительных законных аргументов остальные тоже решили пойти с запрещенной территории", - добавил Мазур.

"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - сообщил он.

По словам представителя С14, на следующей неделе планируются также другие рейды против "незаконных проявлений" ромов.