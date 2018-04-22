В Киеве националисты разогнали лагерь цыган на Лысой горе и сожгли их палатки
Об этом сообщил координатор организации Сергей Мазур в субботу в Facebook.
19 апреля он опубликовал пост о том, что "С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево очередной раз предъявили ультиматум покинуть запретную территорию парка до завтра".
"В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона", - добавил активист.
21 апреля он написал, что лишь часть цыган покинула лагерь в парке после этого ультиматума.
"Но после убедительных законных аргументов остальные тоже решили пойти с запрещенной территории", - добавил Мазур.
"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - сообщил он.
По словам представителя С14, на следующей неделе планируются также другие рейды против "незаконных проявлений" ромов.
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