"Национальные дружины" разрушили лагерь ромов в Киеве
7 июня, 2018, 17:30
Представители "Национальных дружин" разрушили лагерь ромов в Киеве в Голосеевском лесу
Видео уничтожения лагеря размещено на странице "Национальных дружин" в социальной сети Facebook.
Ранее в социальных сетях сообщалось, что группа цыган устроила лагерь в Голосеевском лесу. Обустройство лагеря, по словам очевидцев, сопровождалось вырубкой деревьев. Также цыган обвиняли в якобы совершении нападения на работников лесничества.
- Ранее 22 апреля националисты разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки.
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- 10 мая во Львовской области неподалеку от поселка Рудное неизвестные сожгли цыганский табор.
- По факту пожара в стихийном поселении на Львовщине правоохранители открыли уголовное производство.
- В Тернополе вечером 22 мая группа злоумышленников напала на лагерь цыган.
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