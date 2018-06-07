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"Национальные дружины" разрушили лагерь ромов в Киеве

Представители "Национальных дружин" разрушили лагерь ромов в Киеве в Голосеевском лесу

Видео уничтожения лагеря размещено на странице "Национальных дружин" в социальной сети Facebook.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что группа цыган устроила лагерь в Голосеевском лесу. Обустройство лагеря, по словам очевидцев, сопровождалось вырубкой деревьев. Также цыган обвиняли в якобы совершении нападения на работников лесничества.

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