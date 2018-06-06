Госизмена Януковича: суд назначил дату дебатов

6 июня, 2018, 17:25

Оболонский райсуд Киева назначил дебаты по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 30 и 31 июля 2018 года, резервной датой определено 1 августа

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Адвокаты Януковича заявили, что им нужно 5 месяцев на подготовку к дебатам. Адвокат Виталий Сердюк пояснил, что защита хочет прослушать все видео допросов свидетелей - около 75 часов видеоматериала, на которые он потребовал 10 дней. Еще неделю Сердюк хотел на подготовку стенограмм и цитат в видео- и аудиозаписях продолжительностью примерно 50 часов. Еще 10 дней защитники Януковича просили для просмотра и анализа 50 часов других видеозаписей.

На подготовку аргументов адвокаты просили 69 дней, а на подготовку текста дебатов - не менее двух месяцев. Кроме того, по словам Сердюка, время также нужно для того, чтобы согласовать позицию с клиентом и учесть возможные новые доказательства, которые ищет защита.

"Во время этой работы защита должна принимать участие в других уголовных делах. С учетом всего вышесказанного стороне защиты для подготовки нужно не менее пяти месяцев, но окончательный срок нужно согласовать с Януковичем", - заявил Сердюк.

Судьи, выслушав доводы защиты, все же приняли решение начать дебаты в последние дни июля.

Следующее заседание суда по делу по обвинению Виктора Януковича в государственной измене назначено на 8 июня. По словам адвоката Сердюка, в этот день должен состояться допрос свидетеля - экс-руководителя штаба президентской службы безопасности.

6 июня показания давал экс-адъютант экс-начальника Генштаба Андрей Рапопорт.