Суд разрешил видеодопрос Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича
Соответствующее решение суд принял 21 марта, сообщает "Укринформ".
Таким образом, судьи позволили видеодопрос не только Азарова, но и экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-начальника службы безопасности Януковича Константина Кобзаря, экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляка и экс-сотрудника охраны Януковича Сергея Бернадского.
"Ходатайство защиты относительно допроса свидетелей удовлетворить частично, допросить их на тех же условиях, что и свидетеля Мелиеву Оксану Олеговну - без привлечения каких органов РФ, поскольку ходатайство о международной правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить целям тех соглашений, которые ранее были подписаны между Украиной и РФ", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Напомним, в Оболонском райсуде Киева слушают дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.
- Обращение Януковича к Путину о введении войск на территорию Украины продемонстрировал ООН тогдашний постпред России Виталий Чуркин.
- Просьба Януковича к Путину применить армию на территории Украины была использована для оправдания перед мировым сообществом военной агрессии.
- Впоследствии стало известно, что к Путину с просьбой ввести войска в Украину обращался, кроме экс-президента Виктора Януковича, так называемый экс-премьер Крыма Сергей Аксенов.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-