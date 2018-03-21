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Суд разрешил видеодопрос Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича


фото: Politeka
Оболонский райсуд Киева в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича позволил видеодопрос свидетелей стороны защиты, в частности бывшего премьер-министра Николая Азарова

Соответствующее решение суд принял 21 марта, сообщает "Укринформ".

Таким образом, судьи позволили видеодопрос не только Азарова, но и экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-начальника службы безопасности Януковича Константина Кобзаря, экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляка и экс-сотрудника охраны Януковича Сергея Бернадского.

"Ходатайство защиты относительно допроса свидетелей удовлетворить частично, допросить их на тех же условиях, что и свидетеля Мелиеву Оксану Олеговну - без привлечения каких органов РФ, поскольку ходатайство о международной правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить целям тех соглашений, которые ранее были подписаны между Украиной и РФ", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.

  • Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
  • Напомним, в Оболонском райсуде Киева слушают дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.
  • Обращение Януковича к Путину о введении войск на территорию Украины продемонстрировал ООН тогдашний постпред России Виталий Чуркин.
  • Просьба Януковича к Путину применить армию на территории Украины была использована для оправдания перед мировым сообществом военной агрессии.
  • Впоследствии стало известно, что к Путину с просьбой ввести войска в Украину обращался, кроме экс-президента Виктора Януковича, так называемый экс-премьер Крыма Сергей Аксенов.
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