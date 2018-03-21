Суд разрешил видеодопрос Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича

21 марта, 2018, 14:48

Оболонский райсуд Киева в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича позволил видеодопрос свидетелей стороны защиты, в частности бывшего премьер-министра Николая Азарова

Соответствующее решение суд принял 21 марта, сообщает "Укринформ".

Таким образом, судьи позволили видеодопрос не только Азарова, но и экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-начальника службы безопасности Януковича Константина Кобзаря, экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляка и экс-сотрудника охраны Януковича Сергея Бернадского.

"Ходатайство защиты относительно допроса свидетелей удовлетворить частично, допросить их на тех же условиях, что и свидетеля Мелиеву Оксану Олеговну - без привлечения каких органов РФ, поскольку ходатайство о международной правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить целям тех соглашений, которые ранее были подписаны между Украиной и РФ", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.