Сенцов планирует исповедаться на встрече с архиепископом Климентом
4 июня, 2018, 21:26
Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов согласился на встречу с крымским архиепископом УПЦ КП Климентом, потому что захотел исповедоваться
Об этом говорится в заявлении Сенцова, адресованном начальнику колонии, копию которого приводит в Facebook журналист Антон Наумлюк.
"Сегодняшнее мое заявление об отказе от свидания с ним (священником Климентом, – ред.), написанное ранее, прошу считать недействительным, поскольку был неправильно информирован о правилах свиданий со священником", – говорится в документе.
По словам Наумлюка, Сенцов сначала отказался от встречи с Климентом, который прилетел к нему в колонию Лабытнанги вместе с адвокатом Аскольдом Куровым. Позже через защитника Дмитрия Динзе он передал заявление на имя начальника колонии о том, что у него возникла необходимость исповедаться.
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