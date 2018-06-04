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Сенцов планирует исповедаться на встрече с архиепископом Климентом

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов согласился на встречу с крымским архиепископом УПЦ КП Климентом, потому что захотел исповедоваться

Об этом говорится в заявлении Сенцова, адресованном начальнику колонии, копию которого приводит в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Сегодняшнее мое заявление об отказе от свидания с ним (священником Климентом, – ред.), написанное ранее, прошу считать недействительным, поскольку был неправильно информирован о правилах свиданий со священником", – говорится в документе.

По словам Наумлюка, Сенцов сначала отказался от встречи с Климентом, который прилетел к нему в колонию Лабытнанги вместе с адвокатом Аскольдом Куровым. Позже через защитника Дмитрия Динзе он передал заявление на имя начальника колонии о том, что у него возникла необходимость исповедаться.

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