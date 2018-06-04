Отравление Скрипалей: Британия потратила на расследование $10 млн
4 июня, 2018, 15:36
На расследование случая отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери потратили почти $10 млн за три месяца
Об этом говорится в заявлении комиссара полиции в графстве Уилтшир Ангуса Макферсона, сообщает BBC.
Британская полиция потратила на расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери 7,5 млн фунтов или $10 млн.
Сообщается, что непосредственно в расследовании приняли участие более 140 сотрудников полиции. Также к расследованию привлекались сотрудники 40 других британских структур.
Комиссар британской полиции отметил, что стоимость расследования может в дальнейшем увеличиться.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипачу и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипача и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипач выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
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