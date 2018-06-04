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Отравление Скрипалей: Британия потратила на расследование $10 млн


фото: REUTERS
На расследование случая отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери потратили почти $10 млн за три месяца

Об этом говорится в заявлении комиссара полиции в графстве Уилтшир Ангуса Макферсона, сообщает BBC.

Британская полиция потратила на расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери 7,5 млн фунтов или $10 млн.

Сообщается, что непосредственно в расследовании приняли участие более 140 сотрудников полиции. Также к расследованию привлекались сотрудники 40 других британских структур.

Комиссар британской полиции отметил, что стоимость расследования может в дальнейшем увеличиться.

 
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