31 мая, 2018, 21:29

Служба безопасности Украины объяснила, почему необходимо было инсценировать смерть журналиста Аркадия Бабченко

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины отмечает, что в указанном уголовном производстве с целью получения сведений о совершении особо тяжкого преступления и лицах проводилась негласное следственное (розыскное) действие – контроль над совершением преступления в форме имитирования обстановки преступления.

"Это мероприятие проводилось во исполнение постановления прокурора Генеральной прокуратуры Украины - процессуального руководителя. Имитирование обстановки преступления - это негласное следственное (розыскное) действие, которое заключается в действиях следователя или уполномоченного лица с использованием имитационных средств, которые создают у окружающих впечатление о совершении реального преступления, с целью его предотвращения и разоблачения известных или неизвестных лиц, которые планировали или заказывали его совершение", - говорится в сообщении.

Подчеркнем, что контроль над совершением преступления проводится тогда, когда иным способом получить сведения о готовящемся преступлении, и лицах к этому причастных, невозможно. Благодаря проведению указанного негласного следственного (розыскного) действия в установленный законом способ удалось не допустить гибели журналиста Бабченко, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления и получить сведения о возможных потенциальных жертв против которых готовились и должны были готовиться террористические акты и убийства.

"То есть, те негативные моменты, которые были нанесены публичным интересам путем распространения информации о якобы гибели Бабченко, полностью оправданы недопущением доведения до конца террористического акта против указанного журналиста и предупреждением возможных преступлений против других лиц", - сообщает пресс-служба.

Практика Европейского суда по правам человека свидетельствует, что указанной судебной инстанцией признаются надлежащими и допустимыми доказательствами материалы, полученные правоохранительными органами в ходе осуществления контроля над совершением преступления с использованием "тайных агентов", если это сделано в соответствии с законом, и не допущена провокация. Например, по делу "Люди против Швейцарии" 1992 г., "Калабро против Италии" 2002 г.