СБУ объяснила, зачем нужна была имитация убийства Бабченко
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Служба безопасности Украины отмечает, что в указанном уголовном производстве с целью получения сведений о совершении особо тяжкого преступления и лицах проводилась негласное следственное (розыскное) действие – контроль над совершением преступления в форме имитирования обстановки преступления.
"Это мероприятие проводилось во исполнение постановления прокурора Генеральной прокуратуры Украины - процессуального руководителя. Имитирование обстановки преступления - это негласное следственное (розыскное) действие, которое заключается в действиях следователя или уполномоченного лица с использованием имитационных средств, которые создают у окружающих впечатление о совершении реального преступления, с целью его предотвращения и разоблачения известных или неизвестных лиц, которые планировали или заказывали его совершение", - говорится в сообщении.
Подчеркнем, что контроль над совершением преступления проводится тогда, когда иным способом получить сведения о готовящемся преступлении, и лицах к этому причастных, невозможно. Благодаря проведению указанного негласного следственного (розыскного) действия в установленный законом способ удалось не допустить гибели журналиста Бабченко, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления и получить сведения о возможных потенциальных жертв против которых готовились и должны были готовиться террористические акты и убийства.
"То есть, те негативные моменты, которые были нанесены публичным интересам путем распространения информации о якобы гибели Бабченко, полностью оправданы недопущением доведения до конца террористического акта против указанного журналиста и предупреждением возможных преступлений против других лиц", - сообщает пресс-служба.
Практика Европейского суда по правам человека свидетельствует, что указанной судебной инстанцией признаются надлежащими и допустимыми доказательствами материалы, полученные правоохранительными органами в ходе осуществления контроля над совершением преступления с использованием "тайных агентов", если это сделано в соответствии с законом, и не допущена провокация. Например, по делу "Люди против Швейцарии" 1992 г., "Калабро против Италии" 2002 г.
- Напомним, что вечером 29 мая правоохранители сообщили, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченка. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Представителям Службы безопасности там время удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка к террористическому акту в отношении Бабченка является одной из операций российских спецслужб.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- "Киллер" Бабченка сам сдал организатора покушения СБУ.
- Впоследствии стало известно имя организатора и исполнителя покушения на Бабченка.
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