Митинги в Казахстане: в Актобе полиция перешла на сторону протестующих, люди штурмуют администрацию Алматы
В городе Актобе на западе Казахстана митингующие штурмом берут здание администрации. Сотрудники полиции заявили, что они "с народом". Также протестующие штурмом берут администрацию Алматы
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Orda.Kz.
Город Актобе - административный центр Актюбинской области. По данным издания, ранее в акимате (администрации - Ред.) собралось 1000 протестующих. Они жгли костер, чтобы согреться. Со вчерашнего дня митингующие требуют выйти из области.
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