Митинги в Казахстане: в Актобе полиция перешла на сторону протестующих, люди штурмуют администрацию Алматы





Справка: Протесты начались после роста цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау на западе Казахстана снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Кроме этого, власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.



Впрочем, требования протестующих расширились. Они хотят не только отставки правительства, но и искоренения коррупции и выхода из политики Нурсултана Назарбаева.

Около трех тысяч человек с резиновыми дубинками пытаются взять штурмом акимат Алматы. Полиция использует против митингующих светошумные гранаты.Протестующие требуют политической реформы и хотят, чтобы экспрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел из политики, они скандируют "Старик, уходи".