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Обновлено

Митинги в Казахстане: в Актобе полиция перешла на сторону протестующих, люди штурмуют администрацию Алматы

5 января, 2022 среда
11:17
Общество

В городе Актобе на западе Казахстана митингующие штурмом берут здание администрации. Сотрудники полиции заявили, что они "с народом". Также протестующие штурмом берут администрацию Алматы

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Orda.Kz.

Город Актобе - административный центр Актюбинской области. По данным издания, ранее в акимате (администрации - Ред.) собралось 1000 протестующих. Они жгли костер, чтобы согреться. Со вчерашнего дня митингующие требуют выйти из области.



Полицейские в Актобе заявили, что они не будут "поднимать руку на народ".
 


Около трех тысяч человек с резиновыми дубинками пытаются взять штурмом акимат Алматы. Полиция использует против митингующих светошумные гранаты.
 

Протестующие требуют политической реформы и хотят, чтобы экспрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел из политики, они скандируют "Старик, уходи".
 


Справка: Протесты начались после роста цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау на западе Казахстана снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Кроме этого, власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.

Впрочем, требования протестующих расширились. Они хотят не только отставки правительства, но и искоренения коррупции и выхода из политики Нурсултана Назарбаева.
  • Напомним, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
  • 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.
  • В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
  • На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

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полиция
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