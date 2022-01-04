В Алмате силовики применяют газ и шумовые гранаты для разгона митинга
Казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты
Об этом сообщает РБК-Украина .
Пока информации о пострадавших нет.
Тем временем в центр площади проходят все больше протестующих. Люди не расходятся.
В городе митингующие начали бить полицейские машины и отбирать у силовиков щиты. В одном из автомобилей разбили лобовое стекло.
- Третий день в Казахстане продолжаются протесты из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.5
-
EUR
Покупка 30.62Продажа 31.09
- Актуальное
- Важное