В Алмате силовики применяют газ и шумовые гранаты для разгона митинга

Об этом сообщает РБК-Украина .

Пока информации о пострадавших нет.

Тем временем в центр площади проходят все больше протестующих. Люди не расходятся.

В городе митингующие начали бить полицейские машины и отбирать у силовиков щиты. В одном из автомобилей разбили лобовое стекло.



Третий день в Казахстане продолжаются протесты из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ.