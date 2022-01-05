Протесты в Казахстане: в ходе беспорядков пострадали около 100 полицейских, более 200 человек задержали
В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек
Об этом сообщает издание "Новости Казахстана" со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.
Совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность.
В городах Алматы, Шимкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы (акимат - районная государственная администрация в Казахстане - Ред.), где были выбиты стекла, двери и нанесен другой материальный ущерб.
Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перечных баллонов и бутылок с зажигательной смесью.
С целью обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей.
В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных машин.
По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.
Информации о количестве пострадавших со стороны протестующих пока нет, поскольку больницы страны отказываются предоставлять информацию журналистам, ссылаясь на соглашение с управлением здравоохранения.
- Напомним, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на газ.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.
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