Протесты в Казахстане: в ходе беспорядков пострадали около 100 полицейских, более 200 человек задержали

Об этом сообщает издание "Новости Казахстана" со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.



Совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность.



В городах Алматы, Шимкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы (акимат - районная государственная администрация в Казахстане - Ред.), где были выбиты стекла, двери и нанесен другой материальный ущерб.



Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перечных баллонов и бутылок с зажигательной смесью.



С целью обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей.



В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных машин.



По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.



Информации о количестве пострадавших со стороны протестующих пока нет, поскольку больницы страны отказываются предоставлять информацию журналистам, ссылаясь на соглашение с управлением здравоохранения.

Напомним, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на газ.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.