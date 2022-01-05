На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку

Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.



"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан", - говорится в указе.



Члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.



Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов, первый заместитель главы правительства.

Напомним, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.