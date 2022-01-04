В Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на газ
Третий день в Казахстане продолжаются протесты из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ
Об этом сообщают издания " Vласть " и " Радио Азаттик ".
Сначала люди требовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 (3,75 грн.) до 120 тенге (7,5 грн.) за литр. Теперь они призывают к отставке действующего правительства, искоренению коррупции, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.
Митинги продолжаются по всей территории страны, их разгоняют силовики.
На фоне протестов фиксируют перебои с мобильной и Интернет-связью, недоступные Telegram, WhatsApp и Signal.
По данным местных СМИ, с начала протестов силовики задержали уже десятки человек.
Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к участникам протестов с просьбой не соблюдать призывы "деструктивных лиц", заинтересованных в подрыве единства общества.
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