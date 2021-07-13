Дело генерала СБУ Шайтанова: суд оставил под стражей до 23 августа подозреваемого в госизмене
Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, обвиняемого в государственной измене
Об этом передает пресс-служба суда в Facebook.
"Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины, обвиняемый в государственной измене и организации теракта, оставлен под стражей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 13 июля коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Голосеевского районного суда Киева, которым удовлетворено ходатайство прокурора и продлен в отношении обвиняемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 августа 2021 года.
"По результатам апелляционного рассмотрения решенияе Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
- Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова. Говорили о задокументированных встречах с полковником ФСБ за рубежом и подготовке покушения на Адама Осмаева.
- Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток .
- Проанализировав записи СБУ, которые были обнародованы после задержания генерала Шайтанова, в Bellingcat пришли к выводу, что куратор и вербовщик последнего - полковник ФСБ Егоров - это "Эльбрус" из записей о сбивании малайзийского Boeing.
- Киевский апелляционный суд оставил под стражей по 12 июня генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное