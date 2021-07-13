Дело генерала СБУ Шайтанова: суд оставил под стражей до 23 августа подозреваемого в госизмене

Об этом передает пресс-служба суда в Facebook.

"Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины, обвиняемый в государственной измене и организации теракта, оставлен под стражей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 13 июля коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Голосеевского районного суда Киева, которым удовлетворено ходатайство прокурора и продлен в отношении обвиняемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 августа 2021 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения решенияе Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb