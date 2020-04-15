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Espreso.tvОбщество60 суток ареста: суд избрал генералу Шайтанову меру пресечения

60 суток ареста: суд избрал генералу Шайтанову меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сегодня Шевченковский районный суд  Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 апреля Шайтанов был задержан за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины. В тот же день следователи Службы безопасности Украины объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ( "Государственная измена") и ст. 258 ( "Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.

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