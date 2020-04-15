60 суток ареста: суд избрал генералу Шайтанову меру пресечения
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14 апреля Шайтанов был задержан за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины. В тот же день следователи Службы безопасности Украины объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ( "Государственная измена") и ст. 258 ( "Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.
- Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова . Говорили о задокументированных встречах с полковником ФСБ за рубежом и подготовке покушения на Адама Осмаева.
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