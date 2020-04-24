Bellingcat разоблачили связанного с катастрофой MH17 офицера ФСБ - он оказался куратором предателя из СБУ Шайтанова

24 апреля, 2020, 18:37

Проанализировав записи СБУ, которые были обнародованы после задержания генерала Шайтанова, в Bellingcat пришли к выводу, что куратор и вербовщик последнего - полковник ФСБ Егоров - это "Эльбрус" из записей о катастрофе малайзийского Boeing

Расследование Bellingcat обнародован на их сайте.

После задержания генерал-майора СБУ Шайтанова в Bellingcat решили исследовать роль полковника ФСБ Игоря Егорова, который завербовал украинского силовика.

Напомним, Егоров поручил организовать убийство Адама Осмаева, а также - министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Ранее Bellingcat и The Insider установили, что полковник Игорь Анатольевич Егоров, - старший офицер из элитных сил Спецзназа ФСБ, известного как отдел V, преемника элитного подразделения и спецоперации КГБ "Вымпел".

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В своих предыдущих расследованиях роли тайных подразделений ГРУ в надзоре и оказании помощи российским и поддерживаемым Россией боевикам на Востоке Украины расследователи Bellingcat наткнулись на этого человека, который в 2014 и 2015 годах много путешествовал - под двумя разными именами - как Игорь Егоров (его настоящее имя), и как Игорь Семенов (его прикрытие), между Москвой и тремя центрами управления военными действиями России на Донбассе: Ростовом, Симферополем и Краснодаром

В мае 2018 года Bellingcat установил и публично раскрыл личность одного из кураторов на Донбассе, который действовал под псевдонимом "Андрей Иванович" и позывным "Orion". Этим оперуполномоченным был Олег Иваников, полковник из российской военной разведки (ГРУ), который два года служил под псевдонимом Андрей Иванович Лаптев в должности министра обороны поддерживаемой Россией отрывной территории Южной Осетии.

Российские издания, а также российские наемники и добровольцы ранее упоминали об "Орионе", который действовал на Донбассе в середине 2014 года.

В Bellingcat отмечают, что Олег Иваников, он же "Orion", он же "Андрей Иванович" как офицер, имел конкурента из ФСБ на Донбассе, который дублировал его полномочия в противостоянии двух российских спецслужб.

Им оказался "Эльбрус".

Первые публичные ссылки на "Эльбруса" появились от блоггера-сепаратиста и военного корреспондента Бориса Рожина ("Полковник Кассадо"), который в ноября 2014 года впервые написал о неудачной попытке двух военнослужащих, установленных Москвой - "Дельфина" и "Эльбруса" - консолидировать более 20 разрозненных группировок в "ЛНР".

В другой заметке от января 2015 года он написал, что "Эльбрус" базировался в Луганске, и вместе с "Дельфином", базировавшимся в Краснодоне, не смогли создать новую общую армию двух пророссийских непризнанных республик. Расследование "Новой газеты" от февраля 2016 года цитирует местные источники, когда описывает "Эльбруса" как старшего офицера ФСБ в отставке, который базировался в Луганске в 2014 году. Наконец, расследование "Медузы" по делу о похищении Надежды Савченко (март 2016 года), цитирует командира подразделения "ЛНР", который говорит, что он лично задержал Савченко до того, как произошел артиллерийский обстрел. Затем он сказал, что передал ее "Эльбрусу", который назвал себя советником ФСБ руководства ЛНР".

В Bellingcat заявляют, что предположили, что "Эльбрус" - это Егоров в начале 2019 года. Они отмечают, что маршрут передвижения полковника перекликался с таким же у "Ориона".

Оба полковника посещали Симферополь, Краснодар и Ростов под реальными именами, а назад бронировали по два билета - под рельными именами и псевдо.

Третьей зацепкой стало то, что полковник Егоров был заместителем председателя Ассоциации ветеранов "Вымпела"

Гипотеза о том, что полковник Егоров на самом деле является "Эльбрусом", получила сильный толчок, когда в ноябре 2019 года JIT опубликовал ряд перехваченных телефонных звонков за дни перед самой посадкой рейса MH17, в которых разговоры между боевиками "ЛНР" и "ДНР". В одном разговоре, перехваченном 16 июля 2014 года (за день до полета MH17), боевик спрашивает у товарища, встречался ли он уже с - судя по контексту - недавно прибывшим командиром "Эльбрусом". Этот боевик продолжает объяснять, что он знал "Эльбруса" "еще с событий Крыма" - якобы ссылаясь на проект аннексии Крыма - и описывает его как офицера "Вымпел Спецназа" ФСБ по имени Игорь. Он также описывает Игоря "Эльбруса" как имеющего речевые недостатки, что можно определить в аудиозаписях Егорова, опубликованных СБУ.

Из остального разговора, пронизанного пренебрежительными комментариями о стратегических навыках ведения войны "Эльбрусом" ( "эти ребята только знают, как проводить специальные операции, но не имеют понятия об общей войне"), становится понятно, что "Эльбрус" был привезен из Росии для принятия решений выше уровня местных командиров в военной цепи командования. Несмотря на то, что его приезд был непосредственно перед трагическим сбитием MH17 российской ракетой Бук, такая роль "Эльбруса" вызывает заинтересованность в расследовании MH17, что отчасти объясняет публикацию перехватов JIT.

Напомним, генерал СБУ Валерий Шайтанов был уличен контрразведкой и задержан 14 апреля 2020 года за осуществление разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины.

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