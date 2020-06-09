Дело генерала СБУ Шайтанова: суд оставил подозреваемого под стражей

9 июня, 2020, 21:48

Киевский апелляционный суд оставил под стражей по 12 июня генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова

Об этом сообщает пресс- служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

На заседании коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского райсуда Киева от 15 апреля об избрании в качестве меры пресечения для генерал-майора содержание под стражей до 12 июня 2020 года.

Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова. Говорили о задокументированных встречах с полковником ФСБ за рубежом и подготовке покушения на Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток .

Проанализировав записи СБУ, которые были обнародованы после задержания генерала Шайтанова, в Bellingcat пришли к выводу, что куратор и вербовщик последнего - полковник ФСБ Егоров - это "Эльбрус" из записей о сбиваниии малайзийского Boeing.

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