Госизмена и подготовка покушения на Осмаева: контрразведка разоблачила генерала СБУ, который работал на ФСБ

14 апреля, 2020, 14:03

Контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова. Рассказывают о задокументированных встречах с полковником ФСБ за рубежом и подготовке покушения на Адама Осмаева

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева ", - говорится в сообщении.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен была защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшая разоблачения Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

По его убеждению, это задержание - свидетельство того, что новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты.

В пресс-службе отметили, что у них есть веские доказательства того, что генерал-майор Шайтанов - агент ФСБ.

Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился на агентурном связи под псевдоним "бобыли" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

В СБУ отметили, что есть неопровержимые доказательства того, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс долл США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.

Также, по данным СБУ Шайтанов сливал ФСБ информацию о тайных операциях в районе АТО / ООС и задействованных в них сотрудников. Кроме этого, по материалам следствия, Шайтанов передавал врагу информацию о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны; сотрудников руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", Украинская разведывательных органов.

Также, по материалам следствия, Шайтанов вел вербовку старшего офицерского состава СБУ.

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