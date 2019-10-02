И обещания и свое видение: что предусматривает программа действий правительства Гончарука на 5 лет

2 октября, 2019, 18:32

Ульяна Букатюк

Правительство во главе с Алексеем Гончаруком запланировало рост экономики на 40% за 5 лет, вдвое увеличить долю лоукостеров и экспорта, отремонтировать дороги и сократить смертность

30 сентября Кабинет министров Украины передал на рассмотрение парламента Программу действий правительства на следующие 5 лет. А уже 4 октября, народные депутаты планируют рассмотреть программу и, вероятно, утвердить. Какой Украину видят в Кабмине после правления Зеленского.

Конкретные лица для всех целей и человек в центре

Во введении к программе указано, что в ее основу положен "человекоцентричный подход", поэтому действия правительства в течение 5 лет будут направлены "на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях".

"За достижения каждой из предложенных целей в правительстве будет отвечать конкретное лицо", - говорится в документе.

Программа действий расписана более чем 130 страницах. Впрочем, в основном она состоит из перечня целей, а иногда - обещаний, поскольку четких показателей достижения цели и конкретного времени - нет.

Среди общих целей правительство рассчитывает достичь следующих результатов:

● экономика Украины вырастет на 40%;

● создание 1 млн новых рабочих мест;

● привлечение $50 млрд прямых иностранных инвестиций (в 2018 году - около $2,3 млрд)

● "очевидное развитие инфраструктуры": 24 тыс. км восстановленных дорог (за три предыдущих года восстановили 6,8 тыс км дорог), развитие железной дороги, 5 глубоководных портов и 15 аэропортов;

● каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума (более 4,2 тыс. грн);

● уровень загрязнения окружающей среды уменьшится как минимум на 20%;

● рождаться будет больше украинский, чем умирать.

Благодаря этому Украина сможет реализовать курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

Образование и медицина

Согласно планам правительства, за следующие 5 лет должен вырасти показатель охвата образованием дошкольников. Также с 2021 года по меньшей мере 10% педагогов дошкольных учреждений должны повысить квалификацию.

Время подвоза учащихся к опорному учебному заведению должен составлять не более 30 минут в одну сторону с качественным дорожным покрытием.

Особый акцент в программе сделан на выпускников, которые выбирают профтехобразование после школы: их процент должен вырасти минимум до 45%.

Существенные изменения предусмотрели для системы высшего образования: за 5 лет до 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения.

Доля государственного финансирования учреждений частной формы собственности составит не менее 5%.

За счет вакцинации 95% населения, количество эпидемиологических вспышек должно уменьшиться на 30%. Также, согласно программе, деньги продолжат "ходить за пациентом", как предусмотрено медицинской реформой.

Кроме того, в правительстве планируют создать условия для развития трансплантации и усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи круглосуточно за 10 мин на вызов должны приезжать в городе и за 20 мин - вне города.

Семейный врач или фельдшер должен быть в доступе не дальше, чем в 7 км. А достижимость заведений вторичной и третичной медицинской помощи и больниц интенсивного лечения (больницы, амбулаторная и стационарная помощь) - 60 км или 60 минут.

За 5 лет уровень смертности в Украине должен уменьшиться на 5%, а вот ожидаемая продолжительность жизни - вырасти на 5%.

Соцзащита и культура

Без конкретики в программе упомянуто о реформе пенсионной системы:

"Будущие пенсионеры должны знать, что надо делать, чтобы обеспечить собственную старость, а государство должно обеспечивать достаточное информирование", - говорится в документе.

Напомним, Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская считает, что о внедрение накопительной пенсионной системы говорить еще рано.

По планам правительства, 40% трудоспособных людей с инвалидностью должны быть обеспечены работой, а 20% - открыть собственное дело. Также до уровня средней зарплаты должен возрасти уровень финансового обеспечения лиц с инвалидностью и лиц, ухаживающих за ними.

Уровень безработицы должен снизиться с 9,6% до 5%, а средний срок поиска легальной работы сократиться с 3,6 до 2 месяцев.

В программе упомянуто о поддержке внутренне перемещенных лиц, однако нет ни одного упоминания о реинтеграции оккупированных территорий в случае их полноценного восстановления в составе Украины.

Для ветеранов в правительстве планируют создавать специальные пространства, открыть "Национальный центр психического здоровья ветеранов", а также "повысить уровень уважительного отношения общества к героям Революции Достоинства и защитникам Украины от агрессии Российской Федерации".

Также есть немало обещаний по культуре: в частности, правительство собирается заказывать исполнение государственным театрам, концертным залам, филармониям современных украинских и современных мировых художественных произведений (не менее 30%); построить Музей современного искусства; ввести единый электронный билет для всех художественных и культурных заведений и тому подобное.

Впрочем, в программе действий правительства на 5 лет нет упоминаний о поддержке функционирования украинского языка.

Всего, согласно замыслу, доля культурного, креативного продукта, спорта и туризма должна вырасти до 12-14% ВВП.

Экономика и госфинансы

Больше конкретных показателей и сроков в планах правительства по экономически-финансовому блоку. Так, до 2024 года дефицит бюджета должен снизиться до 1,5% (в 2020 году запланировано 2,09%).

Отношение государственного долга к ВВП уменьшиться до 40% на конец 2024 года (сейчас около 60% ВВП). Также должна измениться структура заимствований - правительство сосредоточится на гривневых заимствованиях, и сократит валютные на 50%.

Также, с июня 2020 года Украина будет планировать госбюджет на три года вперед. А в реформированные таможенную и налоговую службы должны трудоустроиться не менее 50% новых людей.

Доля государства на банковском рынке должна сократиться до 20% (сейчас около 54%). Государственные банки должны продать частным инвесторам.

Также правительство планирует стимулировать кредитование бизнеса, в частности запустить фонды частичного гарантирования кредитов, однако без конкретных сроков и показателей.

Украинский экспорт за эти 5 лет должен вырасти вдвое, а доля государства в экономике уменьшиться до 5%.

Много планов относительно рынка земли: "земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что, в частности, приведет к увеличению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году", - говорится в документе .

А 100% сведений о земельных участках будут внесены в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.

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Правительство обещает упростить регистрацию личных крестьянских хозяйств как субъектов хозяйствования и получения необходимой разрешительной документации для ввода в оборот сельскохозяйственной продукции.

"Эти действия снизят уровень безработицы и улучшат возможность украинцам найти достойную работу", - объяснено в программе.

Инфраструктура, энергетика и экология

Правительство запланировало разделение "Укрзализныци" на три части: оператора инфраструктуры, грузового перевозчика, пассажирского перевозчика. За 5 лет УЗ рассчитывают обновить 200 локомотивов, 800 пассажирских вагонов, 10 электропоездов "Интерсити", отремонтировать 5000 км железнодорожных путей.

Железнодорожные вокзалы Киева, Николаева и Запорожья отдадут в государственно-частное управление.

По дорогам планы также довольно амбициозные: за 5 лет правительство планирует отремонтировать 24 000 км - это более 50% протяженности дорог государственного значения.

Предусмотрено увеличение долю low-cost авиакомпаний с 38% до 63%. Ожидается увеличение пассажиропотока на 60% (с 20 млн - до 32 млн пассажиров в год), грузопотока на 20% (с 94 тыс т - до 112 тыс т в год). Для этого за 5 лет построят 15 аэропортов.

Запланированы строительство и модернизация не менее 15 глубоководных причалов с допустимой осадкой от 15 метров (сейчас таких 5).

К 2024 году доля биржевой торговли энергоресурсами должна вырасти до 50%, а энергорынок - сократить зависимость от одного источника энергоресурсов до 30%.

Украинская семья не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги, обещают в правительстве. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства.

В целом до 80% украинцы будут удовлетворены полученными коммунальными услугами, рассчитывают в Кабмине.

Правительство обещает увеличить углеродный налог, ввести спецакциз 1% на товары, производство которых имеет влияние на экологию.

Будет усилена экологическая ответственность и внедрен принцип "загрязнитель платит".

Общие объемы потребительских отходов в Украине должны сократиться до 50%, а захороненных - на 30%. К концу 2024 года рост объема переработанных бытовых отходов возрастет с 3% до 15%.

Безвиз, громады и дигитализация

На 40% вырастет уровень удовлетворенности населения качеством и безопасностью жизни в городах. А Индекс удовлетворенности граждан жилищными условиями будет расти на 5% ежегодно. Также больше украинских городов (а не только Киев) попадет в международный рейтинг Global Liveability Index издание The Economist.

100% государственных услуг в Украине 2024 будут доступны онлайн, а 60% украинский ими будут пользоваться.

Также в планах правительства, граждане и гости страны смогут пользоваться высокоскоростным интернетом на всех международных автодорогах и во всех населенных пунктах.

Онлайн будут доступны и 100% консульских услуг: все украинские граждане будут иметь связь с консулом в течение 24 часов.

Правительство планирует расширить перечень безвизовых стран для граждан Украины за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

В 2020 году будут увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.