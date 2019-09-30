Текст программы действий правительства появился на сайте Рады

30 сентября, 2019, 12:16

На сайте Верховной Рады появился текст Программы действий Кабинета министров

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента .

Согласно объяснению правительства, эта программа представляет собой набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.

"В основу этой программы положен человекоцентричный подход. Поэтому предложенные правительственные цели направлены преимущественно не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях. За достижения каждой из предложенных целей в правительстве будет отвечать конкретное лицо, что позволит нам построить работу в правительстве по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику", - говорится во вступлении в программу.