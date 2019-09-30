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Espreso.tvОбществоТекст программы действий правительства появился на сайте Рады

Текст программы действий правительства появился на сайте Рады

На сайте Верховной Рады появился текст Программы действий Кабинета министров

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента .

Согласно объяснению правительства, эта программа представляет собой набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.

"В основу этой программы положен человекоцентричный подход. Поэтому предложенные правительственные цели направлены преимущественно не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях. За достижения каждой из предложенных целей в правительстве будет отвечать конкретное лицо, что позволит нам построить работу в правительстве по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику", - говорится во вступлении в программу.

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