Для внедрения накопительной пенсионной системы в Украине еще рано - Соколовская

27 сентября, 2019, 11:11

Ввести накопительную пенсионную систему в Украине планируют, но для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру

Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее данным, необходимо прежде всего установить, кто будет платить и какой процент.

"Чтобы была накопительная система, сначала нужно создать дизайн: кто платит, сколько процентов, сделать актуальные расчеты, будет ли это выгодно человеку. Плюс накопления - это длинные деньги, то есть хранение... Обычно это работает так, что средства инвестируются, а следовательно, должен быть рынок, куда можно инвестировать ", - сказала Юлия Соколовская.

Она считает, что в Украине такого рынка нет, поэтому о внедрении накопительной пенсионной системы говорить еще рано. Соколовская добавила, что прежде всего необходимо проанализировать опыт других стран и перенимать только лучшие практики.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком велики, люди не до конца понимают, сколько это будет средств ", - сказала Юлия Соколовская.