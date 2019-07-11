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Espreso.tvОбществоКличко: Разделение полномочий избранного мэра и главы КГГА - это лишение Киева самоуправления

Кличко: Разделение полномочий избранного мэра и главы КГГА - это лишение Киева самоуправления


фото: http://kiev.klichko.org
Разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА - это лишение столицы местного самоуправления

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в видеокомментарии, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, пишет сайт городского головы.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с Президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, что не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет, - сказал Кличко. - я еще раз подчеркнул, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишение Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств. Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе. И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, - пусть досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", - подчеркнул Виталий Кличко.

 

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